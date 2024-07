Terremoto e decreto casa | spunta l’emendamento Curti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) E’ stato presentato un emendamento sul dla prima firmae sottoscritto anche dall’onorevle Irene Manzi, che prevede la possibilità di mantenere installate le strutture provvisorie in area sisma. "si riferisce alle strutture provvisorie realizzate in prima emergenza, per garantire il proseguimento delle attività economiche danneggiate, in particolare imprese commerciali e di allevamento. Oggi, a distanza di otto anni, non ha alcun senso procedere alla rimozione laddove siano garantiti i requisiti urbanistici. Occorre infatti rimarcare come lo smantellamento e il conseguente smaltimento delle strutture generino costi molto elevati, oltre a produrre un significativo impatto ambientale. Si tratta dunque di operare in termini di buon senso, attuando il medesimo criterio conservativo che è stato individuato per le Sae, considerando tali strutture come un elemento di supporto alla ripresa economica.