Nessun regolamento di conti Ora nuovo piano industriale per Moncaro Parla la socia abruzzese Federica Morricone

(Di giovedì 11 luglio 2024) «Un’assemblea tesa». Cosìfinanziatrice di Terre Cortesidefinisce l’assemblea della cooperativa che si è svolta lo scorso 9 luglio nella sede dell’azienda. «Ci sono stati attimi di forte tensione nonostante avessimo chiamato le guardie giurate prevedendo le possibili reazioni – racconta al Gambero Rosso – I soci esclusi, che non avevano impugnato l’esclusione, pretendevano di entrare, creando tensione. Non solo: era presente in assemblea anche l’ex presidente Marchetti (qui l'intervista che ha rilasciato al Gambero) insieme al presidente di Moderna (Rossano Landi, ndr)». I temi emersi nell’assemblea In assemblea, la presidente Manetti ha informato gli 85 soci conferitori e 3 soci finanziatori intervenuti, sulla situazione economico finanziaria ereditata e su quelle che ha definito «zone d’ombra», di cuio si era accorto prima.