Marco De Tullio Olimpiadi Parigi 2024 nuoto | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024)Desarà al via della sua seconda Olimpiade con la voglia di trovare nella rassegna a Cinque Cerchi quelle sensazioni che un po’ mancano. Il pugliese darà un proprio contributo alla 4×200 stile libero maschile, quinta a livello mondiale quest’anno a Doha. Si proverà a nuotare aun crono da 1:45.70 (suo personale) per mettere nel mirino l’approdo alla Finale nella prova a squadre che sarà un obiettivo non facile da centrare, tenuto conto della concorrenza. Nome:Cognome: DeLuogo e data di nascita: Bari, 21 settembre 2000 Sport e disciplina:(4×200 sl) Quando gareggia: martedì 30 luglio (batterie), martedì 30 luglio (finale) .