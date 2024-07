La Torre di Marciano della Chiana si prepara all’incontro con i tre giorni di Suoni dalla Torre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 – Ladisicon i tredi, il festival dedicato alla musica antica fiore all’occhiello dello storico borgo toscano e uno tra gli eventi longevi del Festival delle Musiche, giunto quest’anno alla XXX edzione. Protagonista dell’evento inaugurale di venerdì 12 luglio, con inizio alle ore 21:15 ad ingresso gratuito, sarà il concerto dal titolo “Vernans Rosa. Laude latine e volgari, due repertori a confronto” presentato dall’Ensemble Orientis Partibus composto da Vladimiro Vagnetti (bombarda, salterio, percussioni, coro), Valeria Puletti (viella, voce), Giovanni Brugnami (strumenti a fiato antichi) e Stefano Benini (voce). Dallo sviluppolauda monodica in latino del XIII secolo, componimento di carattere devozionaletradizione cristiana, il repertorio laudistico si è diffuso in tutta Italia, in particolar modo nel Centro Nord: da Cortona a Bobbio, dal Veneto alla Toscana del XV secolo.