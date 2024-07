In carcere un 22enne per i maltrattamenti al compagno

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 11 luglio 2024) PISA – Maltrattava con gravissime violenze fisiche e psicologiche il proprio, da aggressioni con pugni e colpi con bastoni, a minacce e bigliettini anonimi. Un copione che andava avanti da gennaio, fermato nei giorni scorsi dalla polizia di Pisa con l’arresto e la detenzione nelDon Bosco di undi origine marocchina, in attesa di essere processato. Gli agenti, doposegnalazione di una lite familiare, son intervenuti nell’abitazione di due conviventi dove riscontravano che uno dei due appariva scosso e agitato con vistose lesioni all’occhio destro e graffi sulla schiena. L’immediato intervento degli investigatori a supporto della polizia ha messo in relazione l’evento con una indagine in corso per codice rosso in materia di reati di genere.