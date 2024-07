Gomma esplode durante il decollo strage sfiorata per un volo American Airlines

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ennesimo incidente occorso a un aereo dell’. Il590, che avrebbe dovuto atterrare a Phoenix, in Arizona, ha sfiorato il disastro dopo che alcuni pneumatici sono esplosiilda Tampa, in Florida. A comunicarlo è stata la compagnia aerea statunitense. Il pilota, con una manovra da maestro, è riuscito a frenare di colpo mentre l’aereo sfrecciava verso la fine della pista.Leggi anche: Boeing si dichiara responsabile per i disastri aerei. Multata per “Cospirazione per frode criminale”. I parenti delle vittime si oppongono “C’è stato un problema meccanico sulla pista prima del”, spiegain una nota. L’aeroporto internazionale di Tampa afferma inoltre che l’incidente è avvenuto poco prima delle 8 del mattino e il problema ha riguardato alcuni pneumatici dell’aereo di linea, un Boeing 737-800.