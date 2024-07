Dynamite 10 07 2024 Lo sguardo verso ALL IN

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 11 luglio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Questa introduzione sarà un po’ diversa, un po’ più lunga e “off-topic”. Sì perché questo sarà il mio ultimo report qui su Zona Wrestling e ci tengo a salutarvi e a ringraziarvi come si deve, facendovi sapere che ovunque, qui su un report, su una news, su una preview o su una review vi ho sempre letti, nei commenti, con piacere. Siete stati parte di un bellissimo viaggio e ciò non lo toglie nessuno quindi per l’ultima volta qui dico la mia solita frase. Non perdiamo quindi altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: Ad aprire la puntata ci pensa Will Ospreay che parla subito di MJF. Will fra le tante frecciatine parla anche della telenovela rinnovo e dice che Tony Khan ha sprecato i suoi soldi con MJF.