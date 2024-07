Casoria | evade dai domiciliari e investe un pedone con scooter arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024): I Carabinieri arrestano un uomo del posto per evasione domiciliare ed omissione di soccorso I carabinieri della sezione radiomobile dihannoper evasione ed omissione di soccorso D. E., 47enne del posto già ai.Il 47enne, nonostante fosse sottoposto agli arresti, ha lasciato la sua abitazione e si è messo in sella ad uno. In via Duca d’Aosta ha investito une non si è fermato a prestare soccorso. I carabinieri hanno assistito alla scena e lo hanno inseguito, bloccandolo poco più avanti. La vittima è stata portata in ospedale e poi dimessa con due giorni di prognosi eredità è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolodaiunconproviene da Punto! - Il web magazine.