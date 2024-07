Amici Lucia Ferrari fa un gesto bellissimo nei confronti di un ex cantante del talent | è amore?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 11 luglio 2024)potrebbe avere un nuovodopo la storia con un altro ex di, Ayle. Il ragazzo in questione è un altroche ha partecipato alshow diversi anni fa e adesso è molto seguito sui social. Stiamo parlando di Luca D’Alessio, in arte LDA. O almeno questo emergerebbe da unche la italo americana destina al figlio di Gigi D’Alessio, per effetto di una intima unione suggellata sullo stesso palco. E non é tutto. La stessa ballerina, inoltre, prende le distanze dall’ormai ex, che invece continua a starle vicino dopo la rottura post23. Ayle esi dividono? La Vicinanza della ballerina all’altro ex, LDA Fa discutere l’ex concorrente di, in seguito alle distanze prese sui social da Ayle.