We Live in Time Florence Pugh e Andrew Garfield si innamorano nel trailer del film A24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Siete pronti a vederetrascinarci in una love story che prevede fiumi di lacrime? A24 ha rilasciato ildelWeIn, diretto da John Crowley e scritto da Nick Payne. I protagonisti,, interpretano una coppia che si innamora in modo inaspettato. Un meet-cute atipico dalle svolte anche drammatiche, che promette non solo di emozionare gli spettatori di tutto il mondo ma di posizionarsi strategicamente per la prossima stagione dei premi. Ilsi apre con Alma () e Tobias () che parlano con la loro giovane figlia di un argomento serio in una tavola calda. La scena poi si sposta indietro nel tempo, rivelando come i due si siano incontrati: nella sala d’attesa di un ospedale, dopo che Alma ha investito Tobias con la sua auto.