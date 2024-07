Violenza donne Ferrante Fi | Colpito da vicenda Bacoli appello ad autorità per tutela vittima

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Mi ha profondamentela drammaticadi Federica D’Orazio, la cittadina diche è da tempodi gravissime aggressioni e minacce di morte da parte del suo ex compagno. – lo scrive il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit. Unaallarmante – continua – che in queste ore sta avendo una forte eco sui social, sulla quale è necessario tenere altissima l’attenzione delle istituzioni. Nonostante le reiterate denunce sporte a carico del suo aggressore, Federica continua a vivere in un vero e proprio incubo con il rischio che accada il peggio. Non possiamo permetterlo. Faccio mio e rilancio l’accoratodel padre alle: è necessario intervenire al più presto perre Federica e garantire la sua incolumità, adottando preventivamente ogni misura necessaria ad evitare che si consumi l’ennesimo femminicidio.