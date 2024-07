Milano incendio a Chinatown appartamento a fuoco | morto un cane domestico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Undevastante è scoppiato nella notte a, nel quartiere di. Le immagini mostrano una lingua diche si alza nel buio, con i camion dei vigili delarrivati prontamente sul posto per mettere in salvo una famiglia di quattro persone. Le operazioni di spegnimento, durate oltre tre ore, si sono concentrate su unal secondo piano di un edificio in via Niccolini 25, nel quartiere Paolo Sarpi.Leggi anche: Pietro Morreale ha ucciso Roberta Siragusa e le ha dato: condannato all’ergastolo Il VIDEO dell’devastante in Paolo Sarei L’è divampato intorno alle 00:40 tra martedì 9 e mercoledì 10 luglio, iniziando dal piano terra e rapidamente raggiungendo il sottotetto della casa di due piani.