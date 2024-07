Malagò mi disse ‘stai a sentì la Draghi Milano Cortina 2026 le intercettazioni dell’inchiesta sulla Fondazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024)– "mi aveva detto 'stai ala, fregatene di tutto il resto' e mi ricordo anche quando me l'ha detto". C’è anche questa intercettazione del 24 aprile in un atto d'inchiesta depositata al Tribunale del Riesame nell'ambito dell'indagine per corruzione e turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento dei servizi digitali dei prossimi giochi olimpici invernali. L’intercettazione "Fenomeni clientelari” L’intercettazione A parlare era Vincenzo Novari, l'ex amministratore delegato di, indagato insieme all’ex manager Massimiliano Zuco e all'imprenditore Luca Tomassini. “La” è invece Livia, nipote dell’ex premier Mario. Lo stesso Novari negli interrogatori negli uffici della procura il successivo 28 maggio spiegava: "Quando il presidentemi segnalò il curriculum di Liviavidi che, sempre precisandomi che ovviamente era un curriculum da valutare con attenzione ma che la decisione sarebbe stata solo mia, a quel punto vidi che quella persona lì era esattamente quello che stavo cercando".