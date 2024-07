LIVE Musetti-Fritz 1-4 Wimbledon 2024 in DIRETTA | arriva il break dell’americano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Di un soffio in corridoio il dritto incrociato. 30-40 Palla del doppio. In confusione, che stecca anche il rovescio. 30-30 Non passa il rovescio in back in uscita dal servizio dell’italiano. 30-15 Servizio al corpo vincente dell’azzurro. 15-15 Risposta carica e profonda dello statunitense. 15-0 Con attenzione stavolta Lorenzo gioca un buon dritto in avanzamento. 4-1 Game. Servizio e dritto a segno per l’americano, che conferma il. 40-0 In corridoio la risposta choppata del toscano. 30-0 Prima esterna vincente del californiano. 15-0 Non passa la riposta di dritto dell’azzurro. 3-1. Lorenzo completa il pasticcio giocando una pessima smorzata di rovescio.