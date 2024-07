La Nato l’Europa e l’incognita Trump Cos’hanno detto Stoltenberg e Kallas

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Celebrare i 75 anni dell’alleanza ma anche gettare le basi per il futuro, dimostrando che gli alleati sono in grado di adattarsi a un mondo in cambiamento. È questo l’obiettivo fissato per il summitin corso a Washington, negli Stati Uniti, da Jens, che a ottobre, dopo un decennio, lascerà l’incarico di segretario generale dellaa Mark Rutte, ex premier olandese.ha partecipato alPublic Forum (di cui Formiche è per la seconda volta partner istituzionale) in una conversazione con Frederick Kempe, presidente dell’Atlantic Council. Oltre alla terminologia della dichiarazione finale, sono importanti le azioni, “più importanti”, ha dichiaratosottolineando la necessità di sostenere militarmente l’Ucraina e avvicinare così il momento del suo ingresso nell’alleanza.