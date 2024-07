Incendio Val Cannuta il vento alimenta le fiamme | cosa succede

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un altro video dal paurosoche sta interessando la zona di Valdalle 15.30 di mercoledì 10 luglio. Lesono scoppiate in almeno due punti. Sul posto sette squadre della protezione civile del dipartimento di Roma Capitale, i vigili del fuoco, la polizia di Stato e la polizia locale. I vigili hanno chiuso via Gregorio XI dal civico 301 fino allo sbocco per l'Aurelia, in direzione del grande raccordo anulare. Chiusa anche via Pironti. Il fumo acre sprigionato dall'ha invaso l'area a ridosso del San Raffaele di Val, che è stato evacuato nelle sue strutture amministrative, nei laboratori di ricerca e nell'università telematica, e alcune villette di un vicino residence che sono state anch'esse evacuate. Al momento non risulterebbero intossicati o feriti.