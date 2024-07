Ho già speso 35mila euro Vacanze extra lusso col figlio e bufera sulla famosa | Non è viziato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024)e in generale vita superper lae suodi appena 1 anno. Ma assolutamente senza viziarlo. Prima ancora di ricevere la pioggia di critiche che la vip si aspetta, mette le mani avanti dopo aver rivelato la cifra incredibile spesa in questi primi 6 mesi del 2024 per viaggiare con il bimbo. La cifra in questione? Oltre. Non solo. Nell’ultime intervista non fa nemmeno mistero di voler continuare a godersi il suo stile di vita anche con illetto, tra voli di prima classe e hotel super-. Dove? Solo nell’anno in corso, ha dichiarato di aver portato il bambino ai Caraibi, a Budapest, al parco divertimenti di Legoland,disney e nel parco avventura pieno di animali Chessington World of Adventures, ovviamente sempre in alloggi esclusivi.