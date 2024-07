Formazioni confermate nelle notizie sulle squadre per la semifinale di Euro 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

sulla squadra Inghilterra e Paesi Bassi hanno diramato leiniziali per la secondadi UEFA. Marc Guehi torna per i Three Lions dopo la squalifica rimediata durante la vittoria ai rigori contro la Svizzera nei quarti di finale; Ezri Konsa lascia il posto al difensore centrale del Crystal Palace. Luke Shaw è entrato come sostituto per la sua prima apparizionefinali in quella vittoria, ma Kieran Trippier mantiene il suo posto sulla sinistra davanti al difensore del Manchester United. Inghilterra XI (3-4-2-1): Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Trippier, Bellingham, Foden, Kane I Paesi Bassi hanno apportato una modifica rispetto alla vittoria in rimonta per 2-1 contro la Turchia nei quarti di finale: Donyell Malen ha sostituito Steven Bergwijn.