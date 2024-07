Borsa | Europa allunga il passo Milano +1%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le Borse oscillano vicino ai massimi storici, con gli operatori sperano di ricevere ulteriori indizi sulle prospettive della Federal Reserve e guardano alla seconda audizione, in due giorni, di Jerome Powell al Congresso.accelera e guadagna l'1%, Londra lo 0,4%, Parigi lo 0,65%, Francoforte lo 0,72% e Madrid l'1,15 per cento. Abrillano Tim (+4,55%), Prysmian (+3%) e Saipem (+2,95%). In controtendenza sono in calo Campari (-0,85%) e Banco Bpm (-0,44%). .