Basket | Peppe Poeta tensione da debutto con Germani Brescia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un’estate azzurra prima di tuffarsi nel blu di. Non avrà tempo di fermarsiin questa bella stagione che si appresta a essere ricca di appuntamenti per l’ex cestista. Attualmente impegnato con la Nazionale italiana di pallacanestro come assistente del Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco, il trentottenne nato a Battipaglia ha firmato recentemente un contratto che lo legherà allaandando così a sostituire coach Alessandro Magro, professionista che ha salutato al termine di annate estremamente positive con i lombardi., entusiasmo: “La panchina dei lombardi è importante.? Mi godo il momento”– Crediti foto: PallacanestroFacebook“Io come carriera da allenatore non potevo augurarmi di meglio due anni da assistente di Messina che è il migliore di tutti, vincendo due scudetti, anni estremamente formativi.