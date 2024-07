Astimusica al via l’11 luglio con Max Angioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (askanews) – Al viacon uno spettacolo del comico Max, che inaugura la 27esima edizione del festival in programma ad Asti fino al 17. Gli appuntamenti della rassegna, promossa dal Comune di Asti, si terranno per la prima volta quest’anno in Piazza Alfieri, mentre la direzione artistica resta affidata a Massimo Cotto. Il 12si esibirà Gigi D’Alessio. Il celebre cantautore napoletano farà vibrare Piazza Alfieri con le sue melodie romantiche e i suoi grandi successi. Francesco Renga e Nek saliranno sul palco il 13unendo due voci tra le più amate nel panorama musicale italiano. Mr.Rain il 15conquisterà il pubblico di Asti con il suo stile unico e una performance coinvolgente.