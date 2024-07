Arte e musica All’arena estiva torna Diacetum

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo le nozze d’argento celebrate lo scorso anno, tutto è pronto per la 26esima edizione dell, divenuta ormai una delle principali rassegne fiorentine di, teatro e danza. Come sempre a fare da motore trainante a questo evento è la passione della comunità che durante tutto l’anno non smette mai di ricercare gli spettacoli che potranno rendere sempre più interessante l’appuntamento. L’evento si svolgerà, come sempre, nell’Arenadi Diacceto, frazione del comune di Pelago nel cuore della Valdisieve, in provincia di Firenze. Saranno sei gli spettacoli in programma, in grado di soddisfare esigenze e curiosità diverse. Si comincia sabato prossimo, 13 luglio, con un appuntamento ormai immancabile per l’estate di Diacceto: il concerto di Gen Rosso.