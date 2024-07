Argentina Di Maria in lacrime | Non sono pronto ma è il momento perfetto per salutare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Angel Diè scoppiato indopo la vittoria contro il Canada perché sa che la sua ultima partita con la maglia dell’sarà la finale di Copa America 2024: “grato a tutti quelli che mi hanno sempre sostenuto, alla mia famiglia e a questo gruppo che mi ha dato tutto. Oggi Messi, prima di scendere in campo, ha detto che volevano arrivare in finale per me e questo mi ha riempito di gioia e orgoglio. Nonper la mia ultima partita con la Nazionale, ma penso che sia arrivato ilper salutarci perché ho dato tutto quello che avevo da dare. Lo sognavo così. I miei compagni sostengono la mia decisione“. Tramite un post su Instagram, il Fideo ha poi ringraziato nuovamente tutti per il supporto: “Non trovo le parole per esprimere tutto quello che mi sta accadendo in questo, ma quello che voglio sottolineare è la gratitudine che provo verso questo gruppo di giocatori.