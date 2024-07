Variante Covid KP 3 che minaccia il luglio degli italiani Ecco come non rovinarsi le vacanze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 92024 –KP.3: siamo nel picco estivo di contagi, “40% in più dalla settimana scorsa, secondo i dati dell’Iss, l’Istituto superiore di sanità”, ricorda l’epidemiologo Massimo Ciccozzi al telefono con Qn.net. Abbiamo chiesto all’esperto l’analisi della situazione e soprattuttononleKP.3:nonleProfessor Ciccozzi, quali sono le precauzioni da adottare prima di partire per le? “Mi sento di dare un solo consiglio: indossare la mascherina in treno o in aereo. Chiarisco bene, perché c’è chi ha già polemizzato: la protezione va usata solo per il viaggio, altrove a mio parere non ce n’è bisogno. Perché bisogna stare attenti a non fare terrorismo, anche se questa situaizone richiede attenzione”.