(Di martedì 9 luglio 2024) Francesco Pierucci ?asse emiliano - francese è servito. Ovvero la collab Stone Island e Dior è in arrivo: 74 pezzi di moda uomo. In comune c’è la ricerca dei, unici. C’è lo stile, altamente identificativo. Due creatività totalmente diverse ma altamente distinguibili e che fondendosi creano un connubio unico. È nata la capsule Stone Island-Dior ed è bellissima (scusate la forse eccessiva verve). Però concorderete, se uniamo ied evoluti creati in 40 anni dal team di Massimo Osti con ichirurgici edella maison Dior. Un do ut des. I pezzi più belli? I bomber, le borse a tamburo e i mitici occhiali perfetti per le due ruote. Ma poi lo sapete che c’è chi sta studiando di de stagionalizzare i Loden? Chi? Per scoprirlo (a dire il vero è un piccolo episodio dentro una delle cento storie che si incrociano in una manciata di giorni estivi) basta leggere il nuovo romanzo di Michele Masneri ’Paradiso’ (Adelphi).