Sulla linea Maginot della Nato | ecco le mosse dell' esercito italiani ai confini d' Europa

(Di martedì 9 luglio 2024) C'è uno spicchio d'Italia in Lettonia. In questo lembo baltico d'lavuole stendere un “cordone di sicurezza militare” sul confine che scende fino alla Polonia. Il tutto per non trovarsi impreparati ad un eventuale aggressione. L'“Operazione speciale” lanciata due anni fa dalla Russia contro l'Ucraina deve averci insegqualcosa. A metà luglio lacambierà i vertici. Passaggio assai delicato. Il norvegese Jens Stoltenberg, cederà il timone'Alleanza atlantica al già indicato Mark Rutte. L'ex premier dei Paesi Bassi prenderà servizio il 2 ottobre. E da “falco” del clan dei rigoristi europei cambierà berretto. L'ex premier dovrà questa volta gestire i delicati equilibri e militari. La scorsa settimana il nostro ministroDifesa, Guido Crosetto, ha incontrato a Roma il collega lettone Andris Spruds.