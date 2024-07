Le foto dei ragazzi difficili | In mostra il loro mondo tra malinconia e speranza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) "Grazie alla potenza dellagrafia, questici fanno capire che esistono e mettono sul piatto ciò che realmente sono cercando comprensione e non i giudizi di noi adulti. Nelvediamoe difficoltà ma anche, senso di riscatto e amicizia: con fiducia, a poco a poco, si sono aperti. Non era scontato". A spiegarlo è ilgiornalista Pietro Masturzo – che nel 2010 ha ricevuto il World press photo of the year per un’immagine scattata a Teheran durante le proteste contro il regime iraniano –, il quale ha guidato un laboratorio per undicie ragazze tra i 17 e i 18 anni seguiti da Spazio Blu, servizio dell’Asst Santi Paolo e Carlo che supporta minori e giovani assuntori di sostanze stupefacenti sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria.