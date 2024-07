Inter rinnovo Inzaghi | rifiutata una clamorosa proposta dall’estero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2024) In attesa deldel contratto, Simoneha giurato fedeltà all’rifiutando unaparecchio allettante, una di quelle che è decisamente difficile rifiutare a cuore leggero. Si parla di una ricca offerta dall’Arabia Saudita presentata all’allenatore piacentino nei giorni scorsi Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà,ha rifiutato unadell’Al Nassr, club in cui milita Cristiano Ronaldo, da 20 milioni più bonus a stagione. Un’offerta che non ha fatto vacillareche, dopo averla rispedita al mittente con garbo e stile, ha ribadito la volontà di restare all’. Ildi contratto con l’è ormai cosa fatta: si parla di un prolungamento fino al 30 giugno 2026 a 6.5 milioni a stagione più bonus.