Innovazione e Networking | quando i professionisti sono al servizio delle imprese

(Di martedì 9 luglio 2024) Il 2 luglio, nello spazio di co-lavoro UP Urban Places di Roma Tiburtina, si è svolto il primo incontro tra soci innovatori, partner e associati di Assodigit, giovane realtà che ha l’obiettivo di incoraggiare e sostenere attivamente tutte leche desiderano intraprendere un percorso di trasformazione digitale. L’evento si è svolto in due fasi con format diversi. La prima fase ha visto l’avvicendarsi di 7 esperti in vari settori che, attraverso brevi speech, hanno offerto una panoramicainnovazioni e relative opportunità provenienti dal mondo digitale per la competitività. “Insieme ad Assodigit abbiamo realizzato un evento che ha unito tantissime realtà diverse per puntare dritti sui temi più cari all’e alla Digitalizzazione dei processi aziendali.