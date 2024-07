Inaugurazione nuova sede di Autoscuole Chianucci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Arezzo, 9 luglio 2024 – Domenica 14 luglio alle ore 18,00 in via Europa 21, Rassina, si terrà l’dell’Autoscuola - Autonoleggioampliata e rinnovata nella quale confluiranno al piano terra gli uffici, mentre al piano superiore verrà mantenuta l’esposizione di auto d’epoca e dei trofei, targhe e riconoscimenti avuti nel corso di questi lunghi 58 anni di stimata attività. L’attività dellenasce nel 1966 a Rassina, fondata da Giancarloe tramandata di padre in figlio fino alla terza generazione. Con il passare degli anni l’impegno e la passione non sono venuti meno, così continuando con professionalità, serietà ed esperienza sull’esempio paterno, i figli Aurelio, Stefania e Silvia hanno aperto, oltre allastorica di Rassina, nuove agenzie: Soci, Bibbiena, Capolona e Arezzo nelle quali lavorano anche i nipoti, terza generazione della numerosa famiglia