Il futuro dell’acqua tra proteste e rinvii Ultimatum di Gentiluccui | l’8 agosto si chiude

(Di martedì 9 luglio 2024) Avevano i loro motivi di protestare i rappresentanti del Coordinamento marchigiano dei movimenti per l’acqua bene comune che, ieri mattina, si sono presentati davanti alla sede della Provincia a Piediripa per far pressione sui sindaci allo scopo di evitare che l’acqua del maceratese venga messa sul mercato e la gestione del servizio finisca in mani private. L’ennesima assemblea dell’Aato 3, convocata per le 11 di ieri per discutere del gestore unico, infatti, si è risolta nell’ennesimo nulla di fatto. Nella precedente riunione di aprile era stato dato mandato ai tecnici delle attuali società di gestione di confrontarsi per cercare un punto di caduta tra la società interamente pubblica presentata dal primo cittadino di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, e la società mista (Comuni più gli attuali gestori) perorata dal sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli.