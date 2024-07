Hermoso-Inter contatti vivi e una pratica da risolvere Il Napoli si ferma!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Prosegue il dialogo fra l’e Mario. Ci sono ancora alcuni dettagli da concordare, con ilsullo sfondo e con le mani legate.– L’è alla ricerca di un profilo difensivo per potenziare la rosa di Simone Inzaghi per la nuova stagione alle porte. Il recente infortunio di Tajon Buchanan ha certamente influenzato nella scelta dei nerazzurri, che per un lungo periodo avranno un uomo in meno e un ruolo da dover tamponare. Tra i profili attenzionati c’è quello di Mario, 29 svincolata dell’Atletico Madrid che potrebbe fare proprio al caso dell’. Nonostante gli ultimi rumors su una presunta opposizione da parte del fondo Oaktree, il dialogo fra la dirigenza e l’entourage del calciatore spagnolo proseguono a gonfie vele.