Ha a che fare coi vip Chi è davvero il padre di Martina di Temptation Island

(Di martedì 9 luglio 2024) Ancora è tutto da capire per quel che riguarda i protagonisti di2024, ma sicuramente anchee Raoul avranno affrontato non pochi problemi vista l’irrazionale e esagerata gelosia di lui e l’avvicinamento di lei al tentatore Carlo. Intanto è stato individuato il ristorante di famiglia della giovane. Per il momento tutte le coppie, ed ex coppie, dell’edizione ancora in corso del reality condotto da Filippo Bisciglia, sotto lo sguardo dell’onnipresente Maria De Filippi, sono obbligate da contratto a non parlare e farsi vedere in giro fino alla fine di. Trovato il ristorante dei genitori di, a Roma. Non si tratta di un ristorante qualsiasi, bensì di uno tra i preferiti di niente di meno che Francesco Totti e la cosa sta divertendo molto gli utenti sui social, visto che sin dalla prima puntata disi sono accorti dell’incredibile somiglianza trae Ilary Blasi ai tempi del fidanzamento con il Pupone.