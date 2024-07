Francia due giocatori della nazionale di rugby accusati di violenza sessuale in Argentina

Leggi tutta la notizia su open.online

Duefrancese disonodiine sono stati arrestati a Buenos Aires. I due saranno presto trasferiti a Mendoza, dove avrebbe avuto luogo lo stupro e dove laha giocato la sua prima partita contro la selezione. Secondo la stampa locale la presuntaè avvenuta nella notte tra sabato e domenica all'hotel Diplomatic di Mendosa, dove alloggiavanoe staff. Il pubblico ministero ha chiesto l'arresto immediato dei sospettati, mentre lapartirà oggi per Montevideo dove domani affronterà l'Uruguay. Sabato laè attesa di nuovo a Buenos Aires per la rivincita con l'.