Dramma evitato | Bambino di 9 anni salvato in extremis trasferito d' urgenza a Pescara

(Di martedì 9 luglio 2024) Chieti - Questa mattina uno stabilimento balneare ha vissuto momenti di terrore quando undi 9ha rischiato di annegare nello specchio di mare antistante. Grazie all'intervento rapido dei soccorsi, il piccolo è stato stabilizzato ein elisoccorso all'ospedale civile "Santo Spirito" di. Il, colto da sindrome da annegamento e convulsioni, è stato immediatamente assistito dai sanitari giunti sul posto con un'ambulanza. Dopo essere stato intubato, è stato trasportato in codice rosso per ricevere le cure necessarie presso la struttura ospedaliera. L'episodio ha messo in luce l'importanza dell'intervento tempestivo e della prontezza dei soccorsi in situazioni di emergenza in mare, garantendo alun rapido trasporto e l'assistenza medica adeguata.