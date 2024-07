Chi è Olivia Palermo e perché è famosa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 9 luglio 2024) Lusso, moda e gusto senza pari sono tre degli ingredienti per raccontare Olivaicona di stile capace di anticipare le migliori tendenze di moda. Dopo la sua partecipazione a The City,è stata in grado di farsi spazio in un ambiente complicato e competitivo, riuscendo a splendere. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Chi èNata il 28 febbraio 1986 a New York,è oggi una delle icone di stile più influenti del nostro tempo grazie alla sua eleganza innata. Figlia di Douglas, un ricco costruttore immobiliare, e della interior designer Lynn Hutchings,è cresciuta nel Upper Est Side frequentando la Nightingale-Bamford School e alla St. Luke’s School nel Connecticut. I suoi studi sono poi continuati con l’American University of Paris, in cui ha frequentato per un anno, e con il corso di comunicazione alla The New School di New York.