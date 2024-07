Chi è Enzo Le Fée

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 9 luglio 2024) C’è una strana continuità nel mercato della Roma, nonostante nel giro di pochi mesi siano cambiati sia l’allenatore che il direttore sportivo. Così come Pinto l’anno scorso, anche Ghisolfi in queste settimane ha guardato alla Ligue 1 per provare a risolvere i problemi del centrocampo giallorosso. Se il fallimento di acquisti come Renato Sanches e Aouar, per motivi diversi, era preventivabile, stavolta conLe Fée la Roma sembra essersi mossa in una direzione diversa, forse anche più giusta. È passato solo un anno da quando il centrocampista bretone ha lasciato casa sua, il Lorient, per trasferirsi al Rennes. Si di lui c’era l’interesse, tra gli altri, di Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, ma Le Fée aveva preferito rimanere in Francia per stabilizzarsi in un gradino più alto della Ligue 1.