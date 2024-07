Attaccato al Treno per 100Km era una Sfida Social Ecco come è andata

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 9 luglio 2024) Pescara - Un giovane diciottenne di Ancona è stato soccorso e ricoverato in ospedale dopo aver viaggiato aggrappato al locomotore di coda di unda Civitanova Marche a Pescara. L'incidente è avvenuto mentre il ragazzo tentava di riprendersi con il telefonino per una, un fenomeno in cui i giovani competono per realizzare video spettacolari da condividere online. Il soccorso è stato effettuato da un ferroviere e successivamente dagli agenti della polizia ferroviaria, che hanno trovato il giovane esausto e lamentante dolori alle braccia e alle gambe. Dopo essere stato trasportato in ospedale dal personale del 118, la polizia ferroviaria ha analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza, rivelando che il giovane aveva percorso circa 100 km aggrappato alper filmare il percorso.