Zielinski all’Inter deve fare un passo avanti in fase difensiva

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’Inter pernon è un punto d’arrivo, ma un nuovo inizio. Il polacco infatti ha delle aree del suo gioco da migliorare per diventare davvero un fattore agli ordini di Inzaghi. A cominciare dalla. NUOVO INNESTO –è un nuovo giocatore dell’Inter. Un rinforzo non banale. Il polacco infatti è ormai da anni un titolare fisso della nostra Serie A, un elemento di esperienza e qualità che ha anche vinto trofei. Un salto di qualità notevole rispetto a Klaassen e Sensi. C’è però un ambito in cui il polaccomigliorare e non poco per diventare una vera insidia alla titolarità di Mkhitaryan. Ed è nella. ASPETTO DA MIGLIORARE – Il gioco diè da sempre votato allaoffensiva, e su quello lo si è sempre valutato.