Wimbledon da sogno | tre azzurri ai quarti di finale C’è anche Lorenzo Musetti

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’Italia riparta dal tennis. Era dal 1948, dal Roland Garros, che trenon arrivavano aidisi è qualificato aidel torneo di: ed è il terzo italiano dopo Jannik Sinner e Jasmine Paolini. L’italiano ha battuto per 4-6 6-3 6-3 6-2 il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.58 Atp). Nel prossimo turno sfiderà il vincente tra Fritz e Zverev., numero 22 del ranking, raggiunge così i colleghi Sinner e Paolini, con il ritorno di un tris azzurro neidi uno Slam in singolare.2024 è il settimo Slam con due italiani neiin singolare maschile. «È un grande giorno per me. Sono orgoglioso per questo match molto importante. Un momento così lo sognavo da quando ero bambino.