Vino naturale è un termine fascista L' attacco di Oscar Farinetti ai fighetti che non capiscono niente di vino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dagli attacchi al mondo del, passando per le stoccate a Report, all’incapacità tutta italiana di raccontare le proprie eccellenze, per finire con le accuse al sistema paese sul cambiamento climatico, il tutto condito dall’autopromozione e autoesaltazione., noto imprenditore nel settore alimentare e fondatore di Eataly, ha trasformato il convegno inaugurale della diciottesima edizione di Mare e Vitovska al Castello di Duino Aurisina, in una passerella per promuovere la sua ultima fatica letteraria 10 mosse per affrontare il futuro. Una via nuova attraverso il piacere e la bellezza. Ribaltando l’ouverture di un evento dedicato alla valorizzazione del Carso e del suo vitigno simbolo, la Vitovska,ha affrontato una serie di argomenti con il suo tipico spirito critico e diretto innescando riflessioni su temi cruciali per il futuro delitaliano e del suo rapporto con il mondo ma lasciandosi andare a esternazioni controverse.