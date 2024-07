Riapertura Sp13 Castellaneta-Castellaneta Marina | per Cia Due Mari è una giornata storica ma ora occorre mettere in sicurezza le provinciali adiacenti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 8 luglio 2024) Taranto. «Oggi è un giorno importante per la comunità di: per i pendolari, i bagnanti e i tanti agricoltori che quotidianamente percorrono la strada provinciale 13. Siamo felici che sia stata riconsegnata alla collettività un’opera moderna, volta a garantire almeno in quel tratto, lastradale a tutti gli automobilisti». Erano presenti anche i vertici dell’Area Duedi Cia Agricoltori Italiani di Puglia alla cerimonia di inaugurazione edel tratto di. La strada, negli ultimi mesi, è stata oggetto di un importante allargamento della corsia da cinque metri a dieci metri e cinquanta, con l’installazione di nuovi guard-rail e nuove segnaletiche orizzontali e verticali. «Abbiamo seguito i lavori passo dopo passo – ha commentato il direttore Vito Rubino – preoccupati per alcune criticità presenti sul percorso alternativo.