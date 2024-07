Psg pronto l’assalto per Osimhen Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024) Se fino a ieri, si considerava stagnante il mercato di Victor, che non aveva ricevuto nessuna offerta degna della sua clausola rescissoria, finalmente il Psg si è risvegliato, scrive oggi il Corriere dello Sport. “se il tentativo per Khvicha Kvaratskhelia in fin dei conti è andato male, ricevendo il netto no del Napoli, quello per Victorpuò invece far tornare la pace tra Nasser Al Khelaifi e Aurelio De Laurentiis, che non ha nascosto un certo fastidio all’approccio del Psg per il talento georgiano”. Il Psg su“Il Psg quindi, per Osi e per il Napoli, torna di incredibile attualità, è un’opzione concreta anche per sbloccare la situazione centravanti, aspettando il 17 luglio, giorno in cui si apre il mercato in Arabia Saudita, dove c’è sempre l’Al Ahli interessato al nigeriano”.