Prosegue il trend al rialzo per benzina e diesel | gli aggiornamenti sui prezzi

(Di lunedì 8 luglio 2024)ilalsulla rete carburanti. Assorbendo gli interventi degli operatori della scorsa settimana, le medie nazionali deipraticati alla pompa dirisultano infatti in aumento. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, venerdì hanno chiuso poco mosse. Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 7 luglio, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,877 euro/litro (1,873 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,874 e 1,899 euro/litro (no logo 1,861). Il prezzo medio praticato delself è 1,762 euro/litro (rispetto a 1,757), con i diversi marchi tra 1,757 e 1,785 euro/litro (no logo 1,746).