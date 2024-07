Lorenzo Magli ha conquistato a Rigutino la 63esima edizione del Giro delle Valli Aretine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arezzo, 8 luglio 2024 – Dopo alcuni piazzamenti ecco arrivare il giorno della vittoria., 22 anni, fiorentino di Montelupo, che corre con la Mastromarco Sensi Nibali,haladel, 17esimo trofeo Rosini Impianti a cui hanno preso parte 133 Elite e Under 23 di ciclismo. Due anni fa il fratello Filippo, ora professionista, giunse terzo. Cosa a ritmi elevati, oltre 43 di media, in una giornata non eccessivamente calda considerato che siamo a luglio, Epilogo con uno sprint di circa venticinque corridori, raramente si era verificato nella lunga storia del. Dopo le asperità dello Scopetone e della Foce, nella parte finale, sul muro dei Macelli verso la splendida città di Cortona, l'attacco di Sasso della Overall Tre Colli, successivamente rintuzzato e nemmeno lo strappo dentro Castiglion Fiorentino diventava decisivo, quindi epilogo allo sprint acon la bella volata didavanti al bresciano Belleri dell'Hopplà Petroli, a Buti della formazione aretina Rosini diretta da Franco Chioccioli, finalmente il primo podio stagionale per questo club.