La più alta mai registrata | l' allarme di Copernicus sul mese di giugno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Quello che si è appena concluso è stato ilpiù caldo mai registrato al mondo, battendo il record già eccezionale stabilito a2023. Lo ha annunciato l'osservatorio europeo. Dopo oltre un anno di record mensili ininterrotti, "la temperatura media globale degli ultimi 12 mesi (luglio 2023 -2024) è la piùmai", ovvero "1,64degC al di sopra della media preindustriale del 1850-1900", quando le emissioni di gas serra causate dall'uomo non avevano ancora riscaldato il pianeta. Ma non è tutto. Ildiè stato anche più umido della media in Islanda, nell'Europa centrale e in gran parte dell'Europa sud-occidentale, con forti precipitazioni che hanno causato inondazioni in regioni di Germania, Italia, Francia e Svizzera.