Io e mio figlio quel Sanremo non volevamo farlo ma il mio manager decise di testa sua ci arrabbiammo Quel Festival mi ha svoltato la carriera | parla Orietta Berti

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Mi fermo giusto per il cambio d’abito. Ho la stessa energia di trent’anni fa“: chial Secolo XIX èche ha 81 anni e non se li sente (né si vedono). “Devo dire che quando vedo tutti quei giovani ai miei concerti, che ballano e cantano a squarciagola insieme a me, un po’ mi ci sento”, spiega sul sentirsi “una rockstar”. Lei che ha conosciuto il suo stylist, Niccolò Cerioni, “prima dei Måneskin, Jovanotti e Achille Lauro” e che spiega: “Ho preferito non portarmi dietro i figli ma lasciarli a casa, dove vivevano mia madre e mia suocera. Di fatto li hanno allevati loro. I miei figli sentivano più mamme loro che me () Ho preferito fare un sacrificio io, anziché chiederlo a loro. Per anni ho fatto i salti mortali per riuscire a stare un po’ con loro: a volte viaggiavo di notte solo per vederli un’oretta, al mattino, prima che andassero a scuola, e poi ripartivo”.