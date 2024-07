Il solito trucchetto della sinistra francese che frega Le Pen

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug – Era accaduto nel 2017 così come nel 2022, entrambe elezioni presidenziali. Alle legislative del 2024 non cambia la musica. Parliamo di Francia, di doppio turno, e del“trucco”di allearsi nel classico “Fronte popolare” di turno contro la presunta ultradestra di turno, guidata ovviamente da Marie Le Pen. A ben vedere, eravamo stati fin troppo ottimisti: la crescita dell’Rassemblment National è stata esponenziale negli ultimi anni e continua a “spingere”, ma le alleanze transalpine del secondo giro di votazioni hanno ancora una voltato la leader dell’ex Front National. La” ancora una volta Le Pen Tutti contro Marie, e questo, sempre per onor del vero, lo avevamo ampiamente previsto tutti.