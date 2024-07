Il commento Una salita certo Ma con la spinta di tutta la città

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Marchini Sarebbe un po’ come chiedere ad Alexandre Dumas di scrivere il secondo libro dei Tre Moschettieri negandogli completamente la possibilità di usare nella trama i tre moschettieri. Possibile? No. Ecco perché a Vincenzo Italiano va data carta bianca: senza il peso di un copione da seguire, libero di scrivere la propria storia. A cui sicuramente mancheranno i tre moschettieri., non deve diventare un alibi questo. Ma qualcosa di cui ricordarsi quando il paragone con la scorsa stagione verrà a bussare alla porta. Perché è inevitabile che verrà. Ferguson non ci sarà ancora per un pochino, Zirkzee e Calafiori non ci saranno forse mai. Insomma, il Bologna che Italiano scarterà oggi è un libro completamente nuovo: pagine bianche, tutte da scrivere.