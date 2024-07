Giostra protagonista a Belgrado | Pieri intona ’Romagna Mia’ in serbo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Cesena, 8 luglio 2024 – Non ce la fa proprio Alessandro, attore e appassionato di storia, a contenere la sua effervescente simpatia. E poi se c’è in ballo la storia locale, la sua verve rischia di straripare. E’ successo così, più o meno, a, in occasione della presentazione della “dell’Incontro”, la tenzone d’epoca che fa rivivere ogni anno a Cesena la sfida cavalleresca in costume che rievoca i fasti del principato del Valentino. Lae la città di Cesena nei giorni scorsi sono state ospiti dell’Istituto di cultura italiana di. Nell’occasione, grazie all’interessamento della professoressa cesenate Gloria Domeniconi docente da 10 anni a, è stata raccontata la storia di Cesena, con l’ausilio di filmati sul territorio e sui nostri principali monumenti, con particolare riferimento al periodo medievale-rinascimentale, ossia quello in cui laha vissuto il periodo più fulgido.